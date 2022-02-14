В ФРГ сочли дерзостью требования США по «Северному потоку-2»

Требования США остановить проект «Северный поток-2» неприемлемы и говорят о неуважении суверенитета ФРГ со стороны Вашингтона , заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.
«Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток - 2", а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», - цитирует Дагделен ТАСС.
По мнению парламентария, требуя остановить проект в ультимативной форме, президент США Джо Байден демонстрирует неуважение к демократическому суверенитету Германии и ее европейских партнеров.
«Байден, вероятно, видит в европейских партнерах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа», - подчеркнула депутат.
Также по словам Севим Дагделен затягивать сертификацию сертификации «Северного потока-2» глупо.