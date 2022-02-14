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1 час назад

В ФРГ назвали дерзостью требования США по «Северному потоку-2»

ТК «Звезда»иещё 11

Требования США остановить проект «Северный поток-2» неприемлемы и говорят о неуважении суверенитета ФРГ со стороны Вашингтона , заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

В ФРГ сочли дерзостью требования США по «Северному потоку-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток - 2", а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», - цитирует Дагделен ТАСС.

По мнению парламентария, требуя остановить проект в ультимативной форме, президент США Джо Байден демонстрирует неуважение к демократическому суверенитету Германии и ее европейских партнеров.

«Байден, вероятно, видит в европейских партнерах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа», - подчеркнула депутат.

Также по словам Севим Дагделен затягивать сертификацию сертификации «Северного потока-2» глупо.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что в Европе «не будет никакого» трубопровода «Северный поток-2».
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