Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога

Плата за углеродные выбросы является единственным способом нейтрализовать негативные последствия от углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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Чубайс напомнил об эксперименте в Сахалинской области, которую выбрали пилотным регионом страны для апробации системы торговли квотами на выбросы. По словам спецпредставителя президента, подобный эксперимент является здравой идеей.

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Ранее Европарламент предложил начать взимать углеродный налог на год раньше запланированного - с 2025 года, а также убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года. По мнению Чубайса, льготы в итоге отменят в 2030 году.

"У европейцев сейчас цена на бирже - 100 долларов за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка - 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет 100 долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите 100 долларов (в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики), это будет совсем другая жизнь", - заявил чиновник, которого цитирует РБК.

"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", - добавил Чубайс.

По его мнению, избежать этого можно, выйдя на "принципиальное решение" в 2022-м и реализовав его в 2023-м. Спецпредставитель президента отметил, что формировать бюджет страны на 2024-2027 годы необходимо с учетом этого решения.

Суть сахалинского эксперимента состоит в том, чтобы сократить разрыв между эмиссией и поглощением парниковых газов. Сейчас предприятия острова выделяют 12,3 млн тонн углеродного эквивалента в год. Поглощение оценивается в 11 млн тонн. Разница - 1,3 млн тонн - должна быть сокращена к концу 2025 года.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, квотами будут ограничены выбросы 20 крупнейших предприятий острова. "К 2025 году половина транспорта на острове будет ездить на природном газе или электричестве, это позволит сократить выбросы на 18 тыс. тонн СО2 в год. Программа энергосбережения в ЖКХ даст уменьшение углеродного следа еще на 115 тыс. тонн. Газификация области даст экономию в 430 тыс. тонн"", - отмечал глава региона.

Ранее Анатолий Чубайс предсказал, что в ближайшие 30 лет российскую экономику ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода. По его словам, нынешнему поколению "выпало счастье" быть свидетелями "информационной революции", которая за 30 лет полностью изменила экономику и быт россиян. По мнению спецпредставителя президента, сейчас россияне стоят на пороге подобных процессов - только коснется она не информации, а энергии.