В нефти по $100 увидели угрозу для мировой экономики

Подорожание нефти до $100 за баррель способно нанести двойной удар по мировой экономике, еще больше усугубив перспективы роста и спровоцировав инфляцию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты экономистов.

Аналитики прогнозируют, что рост цен на нефть примерно с $70 за баррель в конце 2021 года до $100 за баррель к концу февраля 2022 года поднимет инфляцию примерно на 0,5% в США и Европе во второй половине года.

14 февраля на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть Brent достигли $96,1 за баррель, что стало максимумом с октября 2014 года. Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI росла до $94,9 за баррель.

В настоящее время стоимость нефти примерно в полтора раза превышает показатель, который был годом ранее. В феврале 2021 года фьючерсы на нефть Brent торговались около уровня $60 за баррель. Этот показатель стал частью общего ралли цен на сырьевые товары, которое затронуло в том числе природный газ. На рост цен повлияли восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют рост цен на нефть до $100 в третьем квартале 2022 года. Они считают, что это повышение с вероятностью в 50% повлечет за собой рост инфляции в среднем на 60 базисных пунктов. Наибольший удар придется на страны с развивающейся экономикой.

Аналитики Bank of America не исключают, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до $120 за баррель уже к концу июня 2022 года. Разогнать цены на сырье может повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке.

В JPMorgan Chase считают, что дальнейшее подорожание нефти до $150 за баррель почти полностью остановит рост мировой экономики и повлечет за собой рост инфляции в мире до более чем 7%. Данный уровень втрое больше показателя, на который ориентируется большинство Центробанков.

Из-за дальнейшего подъема цен на сырье также может замедлиться рост мировой экономики. Кроме того, существуют риски рецессии в ряде стран.

Эксперт Oxford Economics Приянки Кишор считает, что продолжающийся быстрый рост нефтяных цен способен увеличить риск рецессии в ряде стран, особенно при ужесточении политики Центробанков этих стран. Он отмечает, что каждые дополнительные $10 за баррель нефти «съедают» примерно 0,2 п.п. роста мировой экономики.

По мнению главного экономиста Moody's Analytics Марка Занди, подорожание нефти на каждые $10 за баррель будет снижать экономический рост на 0,1 п.п. в 2023 году.