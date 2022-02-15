«Российское вторжение» на Украину: кто выиграл от истерики США

Настойчивость, с которой Соединенные Штаты предрекают «российское вторжение» на Украину, естественно порождает вопрос, с какой целью уже несколько месяцев нагнетаются страсти. Если вспомнить, что за всякой политикой стоит экономика и проанализировать поведение рынков, то приходит на ум, что нынешний кризис вокруг «незалежной» выгоден, прежде всего, финансовым спекулянтам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщения из Белого дома уже на протяжении многих недель звучат одно хлеще другого.

Видео дня

В середине сентября официальный представитель Джейн Псаки заявила, что война начнется с середины января до середины февраля. Тогда же Пентагон расписал конкретный план провокации, которую якобы готовит Россия, чтобы спровоцировать конфликт.

11 февраля Politico сообщило, что президент США Джозеф Байден на совещании с лидерами ЕС и НАТО назвал дату 16 февраля. Чуть позже советник главы Белого дома Джейк Салливан сказал, что «вторжение» российских войск произойдет до окончания Олимпиады в Пекине 20 февраля. Правда, оговорился, что если нападения до этой даты не случится, то оно может произойти и позже. То есть официальные лица США постоянно кошмарят мировое сообщество сообщениями в стиле «завтра война, но если не завтра, то точно послезавтра».

Под таким напором негативной информации не выдержал даже президент Украины Владимир Зеленский. Он несколько раз публично заявил, что сам считает нападение России низковероятным. И вообще, если США постоянно предрекают войну, то пусть представят конкретные доказательства.

На этом фоне стали расти цены на нефть. Сейчас цена нефти около $94 за баррель. Но — важная деталь. Речь идет не столько о стоимости самой нефти, сколько о цене фьючерсов — обязательств купить сырье в будущем за определенную сумму. Если ситуация на рынках меняется, то прежние договоренности по фьючерсам обычно пересматриваются. То есть надо говорить не столько о росте цен на нефть, сколько о возросшем спросе на многом спекулятивные бумаги.

Одновременно в США наблюдается падение индексов, выражающих деловую активность американских компаний. Причем аналитики практически едины во мнении, что происходит это именно на фоне грозных заявлений Белого дома.

«Фондовый рынок, недвижимость и занятость в США достигли новых максимумов. К сожалению, ничто не идет по прямой вечно. Всегда происходят события "черного лебедя", которые вызывают страх и беспокойство на финансовых и жилищных рынках, а также в экономике в целом. Страх перед войной между Россией и Украиной напугал Уолл-стрит, вызвав распродажи», - пишет Forbes.

Раньше колебания на бирже определялись такими вещами, как отчеты отдельных корпораций, прогнозы по безработице и экономическому росту. И колебания, как правило, не были особо критичными. Теперь же ощущение, что в ход пустили «тяжелую артиллерию» в виде постоянных сообщений о войне, дабы заставить рынки буквально лихорадить. А это значит, что владельцы миллиардных состояний могут быстро делать хорошую прибыль.

Руководитель Центра экономико-политических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что сейчас мир столкнулся с очень опасной игрой Вашингтона:

- Спекулянты на кризисе могут зарабатывать. Но дело не только в украинском кризисе. Рынок нефти растет на опасениях войны, но он и так должен расти. Нынешняя цена на нефть составляет свыше 90 долларов за баррель. Но это говорит о том, что военная истерия лишь ускоряет процесс. Конечно, на этом кто-то зарабатывает.

Падение американского фондового рынка не так сильно связано с обострением вокруг Украины. Тут больше играют роль ожидания повышения ключевой ставки. Некоторые говорят, что будет пять или семь этапов по 0,25%. И это очень плохо влияет на рынок, так как больше дешевых денег не будет.

Но для США существует большая опасность, если они потерпят поражение в Восточной Европе. Тем более после полного фиаско в Афганистане. Встанет тогда простой вопрос: а где прячется гегемон, а могут ли Штаты считать себя по-прежнему мировым финансовым центром? Что, если процессы ушли из-под контроля Вашингтона?

«СП»: - За большими политическими событиями, как правило, прячутся экономические интересы. К чему обострение вокруг Украины?

- Давайте рассмотрим разные сценарии. Если война всё-таки случится, то это будет серьезным шоком для американского финансового рынка. Но если будет дипломатическое решение кризиса и Вашингтон договорится с Москвой, то ситуация будет иной.

Конечно, договориться можно не по российским предложениям, но будут приняты правила игры. Об Украине в этом случае вообще никто не вспомнит, ей дадут указание, как надо действовать.

Но всё будет обставлено так, что США удалось избежать войны, а дипломатия администрации Байдена — самая лучшая в мире политика. Конечно, фондовый рынок в этом случае будет расти. А Украина пусть имеет нейтральный статус.

Для Зеленского это будет предательство. Он пытается бороться с хаосом и олигархией путем превращения себя в единственного олигарха, которому должно достаться всё.

Но успех Байдена будет означать тщетность прежних усилий. Зеленский больше не сможет эксплуатировать тему «российской агрессии» и будет вынужден слушать Москву. Главное, что Байден будет выставлен миротворцем и спасителем американской экономики.

«СП»: - Но получается, что США играют с очень высокими ставками. Ведь вероятность не удержать ситуацию под контролем достаточно высокая.

- Американские политики ведут себя на политическом поле как хорошие опытные спекулянты. Для США главное, чтобы ставки в этой серьезной игре делал кто-то другой, а Вашингтону надо защитить свои интересы и остановить разрушительные процессы внутри Соединенных Штатов.

Американская экономика сегодня вся соткана из проблем. Чудовищная диспропорция торгового баланса дополняется колоссальным госдолгом свыше $30 трлн. При этом за последние два года долг вырос на $7 трлн. Невозможно бесконечно накачивать рынок дешевыми деньгами, надо вернуть процесс в управляемое состояние.

США и так под серьезным ударом. Поэтому приходится играть в серьезные игры. Но это не авантюризм, а попытка избавиться от самых негативных сценариев.