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9 минут назад

Раскрыта выгода США от кризиса на Украине

Лера Букина

Экспорт СПГ из США в Европу резко увеличился в связи с эскалацией кризиса на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Автор статьи Дэниэл Ергин отметил, что наращивание добычи нефти и газа в Соединенных Штатах стало геополитическим и экономическим активом страны, который дает возможность вытеснить российских конкурентов с рынка Европы.

«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа», — пишет Ергин.

По его словам, успех американской нефтедобывающей промышленности тесно связан с эскалацией кризиса на Украине.

«Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — отмечает Ергин.

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9 февраля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российское «голубое топливо» и ощутимо увеличить импорт сжиженного природного газа.

14 февраля стоимость газа в Европе на открытии торгов росла на 13% и превысила $1000 за 1 тысячу кубометров. Рост цен случился на фоне сообщений о скором вторжении России на Украину и призывов ряда стран к своим гражданам покинуть Украину.

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