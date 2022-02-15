В России началось тестирование цифрового рубля

В России начали тестировать цифровой рубль, первые переводы успешно проведены. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

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«Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков», – отмечается в сообщении.

В настоящее время к платформе подключились три банка из пилотной группы, двум из которых удалось успешно провести полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений.

«Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой», – сообщила пресс-служба регулятора.

В ноябре сообщалось, что цифровой рубль в России получит отдельное правовое регулирование. Необходимые поправки в законодательство внесут по итогам эксперимента. Минфин ранее обозначил в Стратегии развития финансового рынка сроки запуска цифрового рубля – до 2030 года. Ожидается, что появление цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры и распространению новых инновационных финансовых инструментов.