Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире радио BBC заявил, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в случае эскалации на Украине. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток-2" не заработает… Это не означает, что "Северный поток-2" перестанет работать навсегда», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что в случае обострения ситуации под ударом окажется не только данный проект, но и поставки газа из России в Европу в целом.

«Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех стран, которые их вводит», — отметил Боррель.

14 февраля депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен заявила, что затягивание сертификации трубопровода «Северный поток-2» не имеет смысла. По ее словам, постоянные требования США остановить проект неприемлемы.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора.

14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские войска возвращаются в места постоянной дислокации не из-за того, что Россия передумала «вторгаться» на Украину, а в соответствии с запланированным графиком. По его словам, это делается независимо от истерики Запада.