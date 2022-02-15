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59 минут назад

Боррель допустил временное закрытие «Севпотока-2»

Лера Букина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире радио BBC заявил, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в случае эскалации на Украине. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Если между Россией и Украиной будет война, "Северный поток-2" не заработает… Это не означает, что "Северный поток-2" перестанет работать навсегда», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что в случае обострения ситуации под ударом окажется не только данный проект, но и поставки газа из России в Европу в целом.

«Санкции имеют последствия для страны, которую подвергают санкциям, и для тех стран, которые их вводит», — отметил Боррель.

Заморозка «Севпотока-2» может сказаться на ценах на газ в РФ

14 февраля депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен заявила, что затягивание сертификации трубопровода «Северный поток-2» не имеет смысла. По ее словам, постоянные требования США остановить проект неприемлемы.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора.

14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские войска возвращаются в места постоянной дислокации не из-за того, что Россия передумала «вторгаться» на Украину, а в соответствии с запланированным графиком. По его словам, это делается независимо от истерики Запада.

15 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о возвращении российских войск и боевой техники Южного и Западного военных округов с учений в места базирования.

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