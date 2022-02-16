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40 минут назад

Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»

Lenta.ru

Отечественные компании смогут переезжать в «русские офшоры», следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, рекомендованных к принятию профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Об этом сообщает РБК.

Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На данный момент стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области могут только иностранные юрлица. В этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний». Российская организация сможет получить подобный статус при выполнении нескольких условий.

«Пока о привлекательности режима именно для российских компаний говорить рано, но даже если будет льготная ставка налога на прибыль, желающих переехать, скорее всего, будет немного», — заявил партнер КПМГ Александр Токарев.

В феврале стало известно, что в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов Евросоюз решил включить Россию в серый список стран для целей налогообложения. ЕС не устраивает наличие в стране вредоносных налоговых режимов в специальных административных районах (САР), так называемых русских офшорах, организованных во Владивостоке и Калининграде. Россия может оказаться во второй группе перечня некооперативных стран (non-cooperative jurisdictions), то есть в приложении Annex II вместе с Гонконгом, Коста-Рикой, Малайзией и так далее.

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