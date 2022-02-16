Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»

Отечественные компании смогут переезжать в «русские офшоры», следует из поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс, рекомендованных к принятию профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Об этом сообщает РБК.

На данный момент стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области могут только иностранные юрлица. В этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний». Российская организация сможет получить подобный статус при выполнении нескольких условий.

«Пока о привлекательности режима именно для российских компаний говорить рано, но даже если будет льготная ставка налога на прибыль, желающих переехать, скорее всего, будет немного», — заявил партнер КПМГ Александр Токарев.