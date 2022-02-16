Генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров: «Прошедший год нас порадовал»

О развитии СберЛизинга, достижениях и планах на будущее первый заместитель журнала «Банковское дело» М. Ю. Нестеренко побеседовала с генеральным директором АО «Сбербанк Лизинг» Вячеславом Спировым.

Фото: Сбербанк Лизинг Сбербанк Лизинг

М. Н.

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: Вячеслав Юрьевич, давайте обсудим, что год может принести экономике, финансовому сектору и лизинговой отрасли. По прогнозам экспертов, рынок лизинга по итогам 2021 г. должен был вырасти на 55%, что и произошло. Чем вас порадовал или разочаровал прошедший год, такой непростой во всех отношениях?

В. С.

: Каждый год по-своему непростой, и 2021-й не стал исключением, но он нас действительно порадовал. Главная причина для оптимизма – рынок лизинга очень неплохо восстанавливался после всех турбулентностей, связанных с пандемией. В отрасли активно шло развитие автоподписки для физлиц и оперлизинга для юридических лиц. Мы считаем, что за этими направлениями бизнеса будущее, и для нас очень ценно, что на рынке проявился выраженный тренд развития подписных сервисов. Не только наша компания, но и ряд других запустили подписку на авто, и мы рады, что начали появляться и активно развиваться новые способы пользования автомобилем, новые продукты для клиентов. Еще раз повторюсь, в моем понимании, это вопрос перспективного развития рынка. Из того, что разочаровало, наверное, главное – дефицит на рынке автомобилей и связанный с этим ажиотаж, который повлек за собой откровенную спекуляцию со стороны ряда участников авторынка. Это, конечно, на мой взгляд, омрачило восстановление рынка и слегка разочаровывает, потому что нарушает его стратегическое развитие.

Я надеюсь, что в течение ближайших двух лет мы сможем перейти от дефицита автомобилей и ажиотажа к состоянию планомерного поступательного развития рынка лизинга легковых автомобилей.

Безусловно, на этом ажиотаже дилерские центры имеют возможность получить сиюминутные доходы, однако с точки зрения системного стратегического поступательного развития финансовых институтов, дилеров и производителей этот спекулятивный фактор оказывает негативное влияние. Я надеюсь, что в течение ближайших двух лет мы сможем перейти от дефицита автомобилей и ажиотажа к состоянию планомерного поступательного развития. Я имею в виду в первую очередь рынок лизинга легковых автомобилей.

Авто + Подписка = СберАвтоподписка

М. Н.

: Каких успехов уже удалось достичь СберАвтоподписке?

В. С.

: С момента запуска в мае 2021 года мы достигли цифры порядка 1400 автомобилей, выданных по подписке. Объем портфеля превысил 3 млрд руб., и, честно говоря, мы очень довольны этими результатами. Это соответствует нашим целям. Мы считаем, что рынок позитивно оценил запуск нового продукта, очевиден интерес клиентов к нему. В общем, мы удовлетворены стартом этого направления бизнеса и считаем первый этап успешным. Рассчитываем развивать этот продукт и дальше.

М. Н.

: Сейчас СберАвтоподписка работает в масштабе Москва – Санкт-Петербург – область. Какие планы на 2022 год относительно ее географии?

В. С.

: Мы бы хотели расширять наше присутствие, и я думаю, что в этом году мы охватим еще несколько городов. Какие конкретно – мы сейчас решаем. Выбор городов будет зависеть от потенциала рынка, но совершенно точно в этом году мы продолжим региональную экспансию с этим продуктом.

На данном этапе задача всех игроков, которые выходят на рынок автоподписки, – это не конкуренция на нем, а его дальнейшее развитие, наращивание объемов предоставляемых услуг. По нашим оценкам, он может и должен вырасти кратно, и на этом этапе мы все вместе его формируем.

М. Н.

: С одной стороны, сервисом автоподписки занимаются лизинговые компании, в том числе зарубежные, с другой стороны, интерес к нему проявляют IT-гиганты. Какой вам видится конкуренция в этом сегменте лизингового рынка?

В. С.

: Я бы сейчас вообще не говорил о конкуренции на этом рынке, поскольку он только формируется. Считаю, что на данном этапе задача всех игроков, которые выходят на этот рынок, – это не конкуренция на нем, а его дальнейшее развитие, наращивание объемов предоставляемых услуг. По нашим оценкам, он может и должен вырасти кратно, и на этом этапе мы все вместе его формируем. И чем больше игроков, в том числе разнопрофильных, на нем представлено, тем лучше для рынка, это позитивным образом скажется на его развитии.

Я бы выделил три основных класса игроков на сегодня: крупные банковские группы с хорошими сформированными клиентскими базами физических лиц, автопроизводители и крупные автодилеры, каршеринговые компании, которые в принципе уже имеют этот актив в управлении и просто расширяют ассортимент. Еще раз повторюсь: я бы не говорил сейчас о какой-то острой конкуренции. Продукт надо развивать и не только с точки зрения географической экспансии, но и с точки зрения ассортимента, разнообразия сроков подписки, гибкости условий предоставления услуги.

М. Н.

: Вы рассчитываете, что подписка на авто станет одним из мини-драйверов роста рынка на следующий год?

В. С.

: Да, она может обеспечивать объемы, измеряемые тысячами автомобилей.

Точки роста на падающем рынке

М. Н.

: Эксперты прогнозируют, что рынок лизинга после роста в 2021 г. ждет снижение до 15%, поскольку исчерпан восстановительный эффект после пандемии и локдауна. С вашей точки зрения – какие точки роста можно найти на падающем рынке?

В. С.

: Если говорить о прогнозах, рынок лизинга сильно зависит от рынка автомобилей, и мы понимаем, что автомобилей в 2022 г. больше не станет. Соответственно, нет ресурсов для роста этого сегмента рынка лизинга, аналогичного прошлогоднему. У нас остаются, по сути, два источника роста автолизинга. Первый – продолжение роста цен на автомобили, что будет способствовать росту рынка в стоимостном выражении, но не в количестве договоров. Второй – увеличение и дальнейший рост доли лизинга в общих продажах автомобилей. Понятно, что в этом сегменте рынка лизинг – продукт состоявшийся, и с каждым годом наращивать его долю будет все сложнее и сложнее. Говоря о возможном росте рынка лизинга в 2022 г. в целом, помимо автолизинга, который, в моем понимании, определенный потенциал роста имеет, я бы отметил рынок городского транспорта, прежде всего реализацию крупных проектов с государственным участием. Возможно, они также войдут в число драйверов рынка. В целом, конечно, в 2022 г. роста рынка лизинга, сопоставимого с его увеличением в 2021 г., ждать не стоит, поскольку в прошлом году мы получили эффект восстановления после пандемии и турбулентности. В целом, конечно, в 2022 г. роста рынка лизинга, сопоставимого с его увеличением в 2021 г., ждать не стоит, поскольку в прошлом году мы получили эффект восстановления после пандемии и турбулентности.

От зеленой философии к практике ESG

М. Н.

: Государство оказывало большую поддержку как лизинговым компаниям, так и малому бизнесу, который нередко выступает в роли лизингополучателя. Ждете ли вы продолжения программы субсидирования в текущем году?

В. С.

: С нашей точки зрения, программа субсидирования будет продолжена, хотя, если в течение трех последних лет наблюдался рост субсидирования, то сейчас мы ожидаем консервативных объемов поддержки. Нам представляется, что также было бы важно поддержать инновационные продукты, например, электромобили.

М. Н.

: Вы произнесли волшебное слово «электромобили», которые, в принципе, попадают в зеленую повестку. Тема экологии становится актуальной как для крупного, так и для малого и среднего бизнеса. По оценкам экспертов, зеленые социальные проекты составляют всего 6,5% общего портфеля лизинговых компаний в России. Стоит ли, на ваш взгляд, ожидать роста этого сегмента в текущем году, и если да, то какие условия нужны для того, чтобы зеленая философия стала практикой?

В. C.

: Зеленая повестка станет актуальной в ближайшие нескольких лет. Связано это с тем, что требования устойчивого и экологичного развития стали неотъемлемым элементом стратегии любой крупной компании. Поэтому, реализуя эту часть стратегии, компании будут запускать проекты, связанные с обновлением основных фондов как раз в соответствии с современными требованиями. Здесь лизинг может стать эффективным инструментом решения этих задач, и мы ожидаем увеличения объема таких сделок. СберЛизинг активно развивает это направление деятельности. Например, не так давно мы совместно с Астраханским отделением Сбербанка профинансировали приобретение в лизинг сетевой солнечной электростанции. Для нас это направление важное, приоритетное, и мы будем дополнительно создавать продукты в этой области.

М. Н.

: Какие еще проекты в области экологии реализует СберЛизинг?

В. С.

: Это проекты перехода на электротранспорт, на экологичные виды энергии. В моем понимании, подписка – одна из лучших возможностей продвинуть электрокары на рынок, поскольку это легкий и простой способ, не обременяя себя, попробовать их на практике. Далеко не все люди готовы приобретать электромобиль в собственность, потому что видят определенные сложности или испытывают опасения относительно его эксплуатации. Благодаря подписке клиенты достаточно просто могут получить такой транспорт и испытать его на практике. Кроме того, у компании есть проекты, связанные с утилизацией различных отходов, с высаживанием деревьев и др.

М. Н.

: Тема зеленого финансирования для нас, повторюсь, новая. На Западе она развивается давно, и в принципе лизинговые компании практикуют такой вид финансирования, как выпуск зеленых облигаций. Работаете ли вы в этом направлении?

В.С.

: Мы для себя сейчас окончательное решение, будем ли участвовать в выпуске зеленых облигаций, не приняли. Изучаем все возможности и если поймем, что для нас это целесообразно, то, безусловно, будем готовы поучаствовать в облигационных выпусках.

Цифровизация, интеграция, трансформация: мы сделали очень многое, но точно не все

М. Н.

: Развитие цифровых сервисов – ключевой тренд: что нового было сделано и планируется в этом направлении?

В. С.

: Мы сделали очень многое, но точно не все. Из нового: в прошлом году запустили новую версию нашего сервиса по е-лизингу и электронному подписанию. Мы довели этот сервис до зрелого, готового состояния, и здесь каких-то революций уже не ожидаем. Как результат – более 90% сделок компании подписываются удаленно. С точки зрения того, что ждет компанию в этом году, какие ключевые проекты реализуем последние 2 года, я бы выделил несколько. Первое – это интеграция с экосистемой Сбера, в первую очередь цифровая интеграция. И в моем понимании как раз удобство для наших клиентов должна создавать бесшовность сервисов группы Сбер, когда лизинг или подписка интегрированы в единый ландшафт, и пользователь работает с группой в целом, а не только с каким-то конкретным продуктом или юридическим лицом. Поэтому мы на протяжении нескольких лет много инвестируем в интеграцию с сервисами группы. Мы выстраиваем правильную инфраструктуру, которая может быть не видна пользователю в тот или иной момент, но позволяет делать единый продукт. Так, у нас выстроена сейчас хорошая интеграция с кредитными продуктами. Кроме того, мы реализуем проект перехода на новую учетную систему и новую платформу.

Старая платформа свой жизненный цикл потихоньку отживает, и сейчас мы находимся в самом разгаре реализации проекта новой учетной системы. Это масштабнейший проект компании. Старая платформа свой жизненный цикл потихоньку отживает, и сейчас мы находимся в самом разгаре реализации проекта новой учетной системы. Отдельно я бы отметил, что мы начали автоматизировать функции, которые, может быть, не являются модными в плане автоматизации: по работе с проблемными активами, с проблемной задолженностью. В прошлом году мы добились больших успехов, и, с нашей точки зрения, это не только повышает эффективность нашего бизнеса, но и действительно должно принести дополнительные удобства клиентам. Ни для кого не секрет, что отношения с клиентами складывается по-разному, в том числе возникают сложные ситуации, которые требуют быстрой реакции, оперативного обсуждения и какого-то конструктивного диалога. Ну и конечно, наша подписка – сервис, который изначально задуман как диджитал-сервис, требует больших инвестиций в IT и значительных разработок в этой части. Здесь мы находимся в постоянной разработке, поскольку сервис молодой, он только зарождается и переход а целевые системы, на его целевой дизайн – это наш ключевой приоритет в ближайший год.

М. Н.

: Есть какие-то проекты, ориентированные на регионы России и интеграционные проекты, связанные с ЕАЭС?

В. С.

: С точки зрения нашего регионального развития мы гордимся тем, что мы – компания, представленная и активно работающая во всех регионах России, и, наверное, одна из важных особенностей нашей бизнес-модели заключается в том, что большой объем бизнеса и много внимания мы уделяем региональным проектам. С точки зрения России в целом, помимо Московского региона, я бы выделил в рамках прошлого года Уральский и Сибирский регионы, а также Поволжье. Экспансия за пределы России сейчас объективно не в фокусе. Мы сконцентрированы на развитии в первую очередь внутрироссийского бизнеса, и говорить о каких-то международных проектах как элементах стратегии я бы не стал.

М. Н.

: Чем обусловлен ваш бизнес в вышеназванных регионах?

В. С.

: Одни регионы из тех, которые я назвал, являются крупными транспортными хабами, где довольно активно развивается автомобильный транспорт, а в других развита добыча полезных ископаемых и есть потребность в обновлении техники. И, безусловно, наши объемы так или иначе коррелируют с этими региональными разрезами.

Лайфхак: максимум пользы из удаленки

М. Н.

: Недавно сотрудников многих компаний опять отправили на удаленку. В сущности, это наша реальность последние 2 года. Мы с ней сжились, хотя вернуться к доковидной истории хотелось бы, и с точки зрения ESG-повестки взаимодействие и корпоративная политика внутри коллектива, конечно, имеют большое значение для компании, которая оперирует в том числе в международном пространстве. Мешает ли вам удаленка? Как сейчас выстроены бизнес-процессы? Хотелось бы, чтобы все сотрудники присутствовали в офисе?

В. С.

: На протяжении последних двух лет сохранялось требование о поддержании определенной доли сотрудников на удаленном режиме, и мы этим требованиям следовали и следуем. В любом случае для нас это данность, но мы считаем, это не только какое-то административное ограничение, это еще и возможности. В частности, у нас есть несколько пилотных проектов, предусматривающих удаленную работу сотрудников и постоянный перевод на удаленную работу ряда сотрудников. Мы стараемся из этого режима работы извлечь максимум пользы, в том числе благодаря ему оптимизируем наши офисные пространства и те офисные площади, которые мы арендуем. Для нас это был очень полезный опыт, связанный с повышением гибкости работы всех служб компании. На текущий момент я с уверенностью констатирую, что мы готовы к переходу в случае необходимости на бесперебойный удаленный режим работы в любой пропорции. С точки зрения целевой модели нам бы хотелось, чтобы часть сотрудников работали в удаленном режиме, а часть – постоянно в офисе. И здесь мы, скорее, придерживаемся некоего гибкого формата. Сейчас тестируем различные варианты. Я думаю, что еще год мы будем смотреть на результаты этих пилотных проектов и затем примем окончательное решение.

Задачи, которые нужно решить

М. Н.

: Мы сейчас положительные и отрицательные явления жизни списываем на пандемию. Без нее не было бы такого бурного роста цифровизации. Какие-то недочеты в работе – тоже последствия пандемии; рынок упал, объемы выручки сократились. Пандемия все спишет, как когда-то война. Вот лично для вас пандемия – это вызов идти дальше, преодоление – или как война?

В. С.

: Я сейчас точно воспринимаю пандемию как некие новые обстоятельства, с которыми мы просто столкнулись и вынуждены в этой изменившейся реальности выстраивать и свою работу, и свою частную жизнь. Поэтому у меня нет отношения к этому как к войне или как к большому благу. Я к пандемии отношусь, скорее, как к новому контексту, в котором мы должны дальше жить и работать.

М. Н.

: У вас в специальности стоит «банковское дело», а работаете вы, в принципе, в смежной отрасли, которая тоже имеет отношение к финансам. Вы трудитесь в структуре самого крупного банка в стране. Вам никогда не хотелось поменять лизинг на банк?

В. С.

: Для меня, главным образом, важны те задачи, которые я буду решать, и те вызовы, на которые предстоит ответить. У нас сейчас степень интеграции СберЛизинга в систему Сбера настолько высока, что мы уже не отделяем себя в явном виде, не считаем, что СберЛизинг – это какой-то отдельный корпоративный мир. В последние 3–4 года эти границы действительно размылись. Например, для клиентов Сбера у нас есть специальный продукт с предодобренным лимитом – smart leasing. Мы тесно и много взаимодействуем, являемся частью единой экосистемы и все ощущаем чувство корпоративной принадлежности.

М. Н.

: Какие главные достижения компании вы могли бы отметить?

В. С.

: Я бы выделил два. Мы, я считаю, в первую очередь хорошо закрыли год с точки зрения объемных показателей. В идеале хотели бы чуть более равномерно двигаться по году с точки зрения темпов роста бизнеса, но поскольку крупнейшие проекты – долгосрочные, они не делаются за месяц или два, то основной объем сделок у нас пришелся на 2-е полугодие и на IV квартал: это солидные цифры по объему бизнеса. Мы развиваемся как универсальная лизинговая компания по всем направлениям: и в региональных продажах, и в работе с крупнейшими клиентами. Это первый предмет для гордости, а второй – безусловно, запуск СберАвтоподписки. Я считаю, что мы достаточно быстро и активно выпустили этот продукт на рынок и, разумеется, можем этим по праву гордиться.

М. Н.

: А ваши личные достижения в прошедшем году?

В. С.

: Для меня лично было очень важно, чтобы мы как команда достигли тех целей, которые перед нами стояли. Результаты, которых мы добились, – это результаты командной работы. Я, как руководитель, своей основной задачей считаю именно выстраивание команды, ее подбор, мотивацию.

Когда команда достигает результатов, мне это с профессиональной точки зрения, наверное, достав\ляет максимальное удовольствие, удовлетворение от проделанной работы. Поэтому для меня лично именно командный результат был главным позитивным итогом прошлого года.

М. Н.

: Вы – яркий лидер, а одно из качеств лидера – опираться на команду. А в чем еще секрет вашего успеха? Может быть, успех в том, что у вас несколько различных образований? Или дело в особой интуиции? Что, с вашей точки зрения, делает лидера лидером?

В. С.

: Какого-то секрета или волшебной палочки здесь нет и быть не может, это, наверное, касается не только меня, а работы управленца в целом. Я бы выделил два условия. Первое – умение понять, почувствовать и разделить то, как видят, чувствуют и ощущают ситуацию другие люди. И второе – в нужные моменты брать на себя ответственность за то, что происходит с командой, с компанией, с коллективом.

М. Н.

: Вы все время произносите слово «команда». Скажите, развитие цифровых сервисов в условиях пандемии помогает или мешает сплачиванию команды?

В. С.

: Объективно для того, чтобы команда понимала и чувствовала друг друга, в идеале необходимо живое общение. Однако на практике мы видим гибридные модели, когда часть общения перенесена в удаленные каналы, а часть строится лично. Если правильно выстроить эту модель, то, на мой взгляд, в ней больше достоинств, потому что некоторые вещи, которые раньше считались недоступными, сейчас уже кажутся повседневными. Мы действительно стали больше общаться с теми людьми, с которыми до этого ждали личной встречи или каких-то больших корпоративных мероприятий, где все могут собраться. Сейчас общаться и быть в контакте стало проще. Другой вопрос в том, что я считаю: если мы хотим добиваться какого-то полноценного корпоративного взаимодействия, то личное общение время от времени необходимо для того, чтобы лучше чувствовать коллектив, лучше чувствовать других людей, просто неформальный контакт выстраивать. Поэтому я не верю в полностью удаленную модель с точки зрения единого командного духа и считаю, что здесь необходим гибридный формат.

М. Н.

: Мы говорили о бизнесе, а помимо работы в вашей жизни какие есть увлечения?

В. С.

: У меня много увлечений. Прежде всего спорт. Я считаю, что спорт позволяет быть гармоничным и активным, мне нравятся в первую очередь командные виды спорта. Я занимаюсь баскетболом, мне нравятся различные виды горного туризма и походы. Я считаю, что это отличная возможность переключиться и абстрагироваться от бешенного ритма мегаполиса. Я занимаюсь рыбалкой, и в целом я бы сказал, что активное времяпрепровождение на природе мне нравится больше всего. Конечно, и путешествия, на мой взгляд, это хороший способ разнообразить кругозор и переключиться с рабочего ритма на режим восстановления энергии.

М. Н.

: Тогда скажите, какое путешествие было самым запоминающимся?

В. С.

: Оно еще предстоит.

М. Н.

: Последний вопрос. Скоро китайский Новый год, а в новогодние праздники принято загадывать желания. Что бы вы пожелали своим сотрудникам и, может быть, всей планете?

В. С.

: Я желаю и сотрудникам, и планете – энергии, позитивного отношения ко всему, что с нами происходит, и, разумеется, здоровья.