РФ согласилась заплатить по долгам Белоруссии

Запрос Белоруссии в адрес России на помощь в рефинансировании внешнего долга не останется без ответа, хотя точный формат новых кредитов является вопросом дискуссионным. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

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По его словам, Минску приходится оплачивать взятые кредиты в условиях санкционного давления, поэтому Москва согласилась в том или ином виде поддержать партнера по Союзному государству.

Силуанов подчеркнул, что удовлетворить запрос белорусских властей на 3,5 миллиарда долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), ключевую роль в котором играет России, в полном объеме не выйдет из-за нехватки средств, сообщает Reuters.

Однако министр не исключил частичной помощи через ЕФСР и частичной — через внешние государственные кредиты. В первую очередь Москва может рефинансировать тело долга в миллиард долларов перед Россией и самим ЕФСР.

Впервые о желании Белоруссии привлечь до трех миллиардов долларов через ЕФСР стало известно в сентябре прошлого года. Комментируя этот вопрос в тот момент, Силуанов подтвердил, что такое обсуждение ведется, но приоритетной задачей назвал стимулирование процесса интеграции экономик обеих стран.