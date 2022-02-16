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1 час назад

Россия согласилась заплатить по долгам Белоруссии

Lenta.ruиещё 2

Запрос Белоруссии в адрес России на помощь в рефинансировании внешнего долга не останется без ответа, хотя точный формат новых кредитов является вопросом дискуссионным. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

РФ согласилась заплатить по долгам Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Минску приходится оплачивать взятые кредиты в условиях санкционного давления, поэтому Москва согласилась в том или ином виде поддержать партнера по Союзному государству.

Силуанов подчеркнул, что удовлетворить запрос белорусских властей на 3,5 миллиарда долларов по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), ключевую роль в котором играет России, в полном объеме не выйдет из-за нехватки средств, сообщает Reuters.

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Однако министр не исключил частичной помощи через ЕФСР и частичной — через внешние государственные кредиты. В первую очередь Москва может рефинансировать тело долга в миллиард долларов перед Россией и самим ЕФСР.

Впервые о желании Белоруссии привлечь до трех миллиардов долларов через ЕФСР стало известно в сентябре прошлого года. Комментируя этот вопрос в тот момент, Силуанов подтвердил, что такое обсуждение ведется, но приоритетной задачей назвал стимулирование процесса интеграции экономик обеих стран.

В начале года Минск столкнулся с новыми проблемами в исполнении обязательств перед кредиторами. Санкции США практически заблокировали экспорт калийных удобрений, один из основных источников валютной выручки. Литва и Украина отказались обеспечить транзит в морские порты, а мощности российских терминалов забронированы российскими конкурентами.

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