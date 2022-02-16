На Украине рассказали о тотальной экономической деградации из-за Запада

Председатель Союза общественных организаций Украины «Народная Рада», академик и первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко в беседе с ТАСС рассказал, что у страны появились колоссальные экономические проблемы из-за создания истерии вокруг якобы вторжения России. Он отметил, что виной тому является не Москва, а те, кого Киев считает своими партнерами — западные страны.

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По его словам, большое количество иностранных компаний прекращают свою работу на Украине, переезжая в другие страны. В основном речь идет о европейских компаниях. Эксперт считает, что оценки украинских политиков о ежемесячных финансовых потерях страны в два-три миллиарда долларов очень сильно занижены, а ситуация куда хуже, чем о ней говорят.

«Реальные потери гораздо больше, они катастрофические. Самые большие убытки впереди — сейчас мы входим в фазу полной, тотальной экономической деградации, ее последствия будут ощутимы в полной мере где-то через полгода. Эту истерию создает не Россия и не Украина, а западные "партнеры". Если сравнивать помощь Запада Украине и "войну" России по отношению к Украине, то помощь западных стран страшнее "войны" с Россией», — заявил экономист.