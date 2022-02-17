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49 минут назад

Названы причины роста стоимости нефти свыше $100

News.ru

Стоимость нефти превысила $100 из-за недофинансирования отрасли и ожидания дефицита, а также геополитической напряжённости вокруг России, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков EADaily. А именно Россия является одним из лидеров по поставкам нефти в Соединённые Штаты, отметил он.

Названы причины роста стоимости нефти свыше $100
Фото: ТАССТАСС

В нефтяную сферу почти не инвестировали два года, уточнил Юшков.

Второй фактор, конечно, это геополитическая напряжённость вокруг России, которая является одним из крупнейших экспортёров нефти. Риски прерывания поставок нефти из России всех пугают. [Президент США] Джо Байден был вынужден признать, что санкции к России приведут к экономическим последствиям, которые затронут и Соединённые Штаты. Сейчас Россия конкурирует с Мексикой за второе место по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, — сказал Юшков.

Он добавил, что в Европе снимают коронавирусные ограничения и это предполагает рост потребления нефтепродуктов, так как люди станут больше перемещаться. При этом всё большему числу стран, участвующим в сделке ОПЕК+, не удаётся увеличить добычу нефти до планируемых показателей.

Ранее цена на нефть Dated Brent превысила $100 за баррель впервые за семь лет. В Platts рост цен тоже связывают с высоким спросом на североморскую нефть у европейских нефтепереработчиков, геополитической напряжённостью и сокращением свободных мощностей ОПЕК+.

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