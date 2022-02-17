Названы причины роста стоимости нефти свыше $100

Второй фактор, конечно, это геополитическая напряжённость вокруг России, которая является одним из крупнейших экспортёров нефти. Риски прерывания поставок нефти из России всех пугают. [Президент США] Джо Байден был вынужден признать, что санкции к России приведут к экономическим последствиям, которые затронут и Соединённые Штаты. Сейчас Россия конкурирует с Мексикой за второе место по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, — сказал Юшков.