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24 минуты назад

Саудовская Аравия ослушалась Байдена ради России

Елена Прошина

Саудовская Аравия не согласилась нарастить добычу нефти, чтобы снизить цены на топливо, невзирая на просьбу президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Саудовская Аравия ослушалась Байдена ради России
Фото: ReutersReuters

По мнению автора статьи , Саудовская Аравия стояла перед дилеммой: помочь Западу справиться с подорожанием топлива или придерживаться соглашения ОПЕК, которое выгодно Москве и увеличивает траты Вашингтона.

"Крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России", — говорится в статье.

Байден неоднократно просил государства Персидского залива активно наращивать добычу нефти, который после пандемии обходится США вдвое дороже. Вашингтон стал еще более настойчивым, когда цена нефти повысилась практически до 100 долларов за баррель. Однако Саудовская Аравия заявила, что будет соблюдать соглашение, в соответствии с которым страны ОПЕК и Россия договорились увеличивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Как уточняется в статье, накануне нефть марки Brent подорожала на 1,6% — до 94,81 доллара за баррель, за год ее цена выросла на 22%.

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