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1 час назад

В ЕС захотели исключить энергетику из санкций против РФ

Лера Букина

Сразу несколько стран Европы обеспокоены тем, что санкции, которые могут быть введены против России в случае ее вторжения на Украину, негативно повлияют на их экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

В ЕС захотели исключить энергетику из санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

В частности, Италия обратилась к ЕС с просьбой исключить энергетический сектор из санкционного пакета. Агентство пишет, что премьер-министр Италии Марио Драги обсудил с партнерами по Евросоюзу способы снижения влияния санкций на ключевые секторы итальянской экономики. Италия еще в январе направила неофициальное послание Еврокомиссии, в котором сообщила о своих опасениях из-за возможного обратного эффекта санкций.

Помимо энергетического сектора, Рим обеспокоен последствиями антироссийских санкций для рынка люксовых товаров. Власти Италии обратились к ЕС с просьбой разработать компенсационный механизм, который помог бы смягчить удар.

Кроме того, по данным агентства, Италия, а также Германия стремятся защитить свои банковские сектора. Рим выступает за введение ограничений против отдельных лиц вместо секторальных санкций. Также последствиями санкций для секторов энергетики, сырья и финансовых организаций обеспокоены Германия, Франция, Нидерланды и Польша.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о неизбежности глобальных последствий при введении Западом новых санкций против России. По ее словам, Минфин США и европейцы работают над тем, чтобы как можно эффективнее защитить ЕС от «неблагоприятного воздействия» ограничений. В частности, по ее словам, речь идет об обеспечении поставок энергоресурсов на континент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила особую роль агентства Bloomberg в развязанной против России массированной информационной атаки. По словам Захаровой, агентство просто перешло «в четкое обслуживание», направленное на распространение нужной США информации. Bloomberg в феврале выпустил материал, в котором утверждалось, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

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