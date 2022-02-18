Махлай пустился в махинации с акциями ТоАЗа

<p><span class="article__aside">Претендующий на акции ТоАЗа «инвестор из ОАЭ» может оказаться бизнесменом, судимым за мошенничество.</span></p><p>Продажа акций стала возможна в результате процедуры банкротства основного владельца ТоАЗа – скрывающегося за рубежом Сергея Махлая. В 2019 году вместе с сообщниками он был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору. Как было доказано на суде, завод продавал всю экспортную продукцию по заниженной на 20-40% цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами ТоАЗа, а тот реализовывал ее уже по справедливой цене. В рамках гражданского иска Махлая и его подельников обязали выплатить компенсацию потерпевшим по делу – 77,3 млрд руб. ТоАЗу и 10,3 млрд руб. «Уралхиму». Хотя приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, Махлай отказался признавать решения российских судов и выплачивать компенсацию. Это и привело к банкротству Махлая в августе прошлого года и организации торгов 8 февраля.</p><p>Как и ожидалось, Махлай и его офшоры, выступавшие номинальными владельцами акций, собираются оспорить продажу. Появился даже некий «инвестор из ОАЭ» с которым офшорные структуры Махлая в конце декабря заключили «юридически обязывающее соглашение» (SPA) по продаже акций ТоАЗа. Надо сказать, Махлай и до этого не один раз пробовал продать кому-то арестованные акции ТоАЗа. Несколько лет назад, в разгар расследования против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере он уже пытался организовать фиктивную продажу своего пакета то экс-президенту Калмыкии Кирсану Илюмжинову, то суверенному инвестиционному фонду с Ближнего Востока. Но во всех этих случаях попытки Махлая закончились либо ничем, либо репутационными потерями для тех, кто согласился выступать в качестве «ширмы» для его махинаций.</p><p>Однако новому покупателю бывших акций Махлая о репутации беспокоиться уже не приходится. На первый взгляд, все выглядит довольно солидно – на акции претендует кипрская компания Nitrogeno United Group (NUG), якобы договорившаяся о привлечении финансирования у арабо-индонезийского фонда Bright East. Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что все очень банально: следов какой-либо деятельности кипрской NUG не обнаруживается, но зато у нее есть российская компания-«двойник» с таким же названием, только по-русски – ООО «Объединенная азотная группа». Из государственного реестра юрлиц можно узнать, что ОАГ до 2021 года включительно не вела хозяйственной деятельности, сдавала нулевой бухгалтерский баланс и имела уставный капитал в 10 тыс. руб., входя в категорию микропредприятий. В 2021 году он внезапно увеличился ровно на 10 млн руб. Согласно реестру, компания располагается в квартире жилого дома в Краснодаре, при этом в документах стоит пометка о том, что сведения, поданные в ЕГРЮЛ, «признаны недостоверными».</p><p>Особенно примечательна личность владельца ОАГ и NUG Леонида Бондара. Оказывается, с 2013 по 2020 год гражданин с таким же ФИО - Бондар Леонид Владимирович - находился в местах лишения свободы, куда попал после приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению или покушение на преступление). Как установил суд, Бондар с подельниками «совершили хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере в составе организованной группы». Совершили они его через изготовление поддельных банковских векселей, которые затем незаконно обналичивали, и таким способом украли несколько десятков миллионов рублей.</p><p>Конечно, всякое бывает, но вряд ли только что освободившись из тюрьмы, тот самый Бондар, недолго думая, отправился покупать акции ТоАЗа при финансовой поддержке арабо-индонезийского фонда. А ведь, судя по всему, именно такую версию Махлай хочет предложить общественности и СМИ. Если так, то верится почему-то с трудом.</p><p>Куда более правдоподобно выглядит другая версия: Махлай мог найти мелкого (по сравнению с собой) афериста, недавно освободившегося из колонии и наверняка нуждавшегося в деньгах, и предложить ему роль фиктивного покупателя акций ТоАЗа. Очевидно, фигуры масштаба бывшего главы одной из федеральных республик уже не хотят иметь с Махлаем ничего общего, поэтому все, что беглому олигарху остается – нанять отсидевшего фальсификатора, осужденного, что весьма символично, по той же статье, по которой заочно осужден и сам Махлай.</p>