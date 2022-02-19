Товары российского производства, которые покорили мир

Многие предполагают, что российские товары не востребованы в других странах, но это не так. Иностранные потребители заинтересованы не только российскими газом и нефтью. Информацию предоставил новостной портал РИА Новости.

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Популярным российским брендом на территории Европы стал «Сбер». Также популярен продукт «Лаборатории Касперского». За рубежом активно потребляют российский шоколад, который перегнал Швейцарию. Многие предпочитают покупать товары под маркой in Siberia.

Иностранцы отдают предпочтение российским мультипликационным фильмам, которые были произведены в последнее время. Многим нравятся мультисериалы «Смешарики», «Лунтик», а также «Маша и Медведь».