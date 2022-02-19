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1 час назад

Названы товары российского производства, которые покорили мир

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Многие предполагают, что российские товары не востребованы в других странах, но это не так. Иностранные потребители заинтересованы не только российскими газом и нефтью. Информацию предоставил новостной портал РИА Новости.

Товары российского производства, которые покорили мир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Популярным российским брендом на территории Европы стал «Сбер». Также популярен продукт «Лаборатории Касперского». За рубежом активно потребляют российский шоколад, который перегнал Швейцарию. Многие предпочитают покупать товары под маркой in Siberia.

Иностранцы отдают предпочтение российским мультипликационным фильмам, которые были произведены в последнее время. Многим нравятся мультисериалы «Смешарики», «Лунтик», а также «Маша и Медведь».

Ранее наш новостной портал Banki.Loans сообщил, что ЦБ планирует запретить криптовалюту в России.

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