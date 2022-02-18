«Нарыв прорвется»: Путин заявил о неминуемых антироссийских санкциях

Санкции Запада против России, так же как и в отношении Белоруссии, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода - он будет найден, потому что цель в другом, цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Белоруссии", - сказал российский лидер.

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По его словам, санкционное давление "является абсолютно нелегитимным".

"Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом [о возможных новых санкциях], заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права", - подчеркнул Путин.

Санкции никому не нравятся в мире, "рано или поздно этот нарыв прорвется", уверен Путин. По его словам, задачи импортозамещения в РФ за восемь лет были выполнены более чем на 90%, это вопрос экономического суверенитета.

Президент РФ заявил, что страна будет ориентироваться на национальные интересы и поступать так, как считает нужным. "Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше", - сказал глава российского государства.

"Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства", - указал Путин.

Страны Европейского союза обсуждают возможность исключения энергетического сектора из перечня санкций против РФ, которые могут быть введены в случае вторжения России на Украину. Обсуждение данного вопроса инициировано Италией, сообщает Bloomberg.

«Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России — ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание.

Отмечается, что Италия и Германия опасаются возможных экономических последствий антироссийских санкций, вследствие чего Рим предложил вводить ограничения не для целых экономических секторов РФ, а для отдельных лиц. Помимо этого, Рим обратился в Еврокомиссию с просьбой создания механизма для сглаживания эффекта от антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.

В случае введения западными странами новых санкций против России глобальные последствия будут неизбежны. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, Минфин США и европейские институты разрабатывают ограничения, которые могут коснуться российских граждан и компаний, а также контроля над экспортом. «Конечно, мы хотим, чтобы наибольшие издержки легли на Россию», — заявила Йеллен.

Министр рассказала, что Соединённые Штаты и ЕС работают над тем, чтобы как можно эффективнее защитить себя от «неблагоприятного воздействия» санкций, в том числе в вопросе поставок энергоресурсов в Европу.

Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против России могут ударить и по США, имея в виду рост цен на энергоносители.

Йеллен признала, что санкции могут повлиять на энергетические рынки, так как Россия играет важную роль поставщика нефти на мировой рынок и природного газа в Европу.

Если Запад введет новые санкции против России, «глобальных последствий» не избежать, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Может ли ситуация спровоцировать мировой финансовый кризис, «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук, проректора РАНХиГС Андрея Марголина.

По мнению эксперта, угрозы Запада «останутся фигурой речи». Однако у мирового финансового кризиса есть и другие «спусковые крючки». Санкционный вопрос здесь не имеет решающего значения, пояснил он.

— Эти санкции связаны с так называемым вторжением на Украину, которого не будет. Мне кажется, это останется фигурой речи. Риски мирового финансового кризиса лежат не в санкционной риторике: она ни к чему не приведет. Гораздо важнее думать о фундаментальных причинах, которых много, — сообщил Марголин.

Специалист напомнил, что «мировая экономика чувствует себя не лучшим образом». Тем не менее мы наблюдаем бесконечный «сериал угроз», только усугубляющий ситуацию.

— У мирового финансового кризиса могут быть и другие спусковые крючки. Сегодня объем мирового валового внутреннего продукта приближается к 80 триллионам долларов, а мировой рынок производных финансовых инструментов превосходит мировой ВВП более чем в 20 раз. Не надо усугублять и без того сложную ситуацию своими дурацкими угрозами, — высказался Марголин.

Также собеседник «ВМ» упомянул, что по всему миру наблюдается высокая инфляция и «рвутся технологические цепочки». В частности, инфляция США в 2021 году составила 7 процентов — это максимум с 1982 года.

Марголин подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно избежать запугивания.

— В тех условиях, в которых сейчас оказалась мировая экономика, очень важны доверие и долгосрочное мышление. А мы пока ничего этого не наблюдаем. Наверное, когда-нибудь они поймут, что с Россией так разговаривать бесполезно, — заключил экономист.

В последнее время Запад неоднократно заявлял о «вторжении» на территорию Украины, которое якобы готовит Россия. На фоне происходящего обсуждается необходимость введения новых санкций против РФ. Кремль отрицает правдивость утверждений о роли России в эскалации ситуации вокруг Украины.

У России есть план и финансовый «щит» в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита на случай санкций США и их союзников. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. Россия имеет достаточную валютную ликвидность, а также необходимое число валютных резервов, поэтому страна всегда сможет обеспечить все депозиты, все расчёты между вкладчиками, сообщил Силуанов.

«Если будут приняты санкции на банки, какие банки — будет важно, в целом это неприятно. <...> Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельно для экономики и финансовой системы», — заявил глава Минфина.

Министр подчеркнул, что санкции скажутся на экономике страны и приведут к определённой волатильности. Он заключил, что Россия просто начнёт жить в новых условиях, «но что делать, не впервой».

Ранее в рейтинговом агентстве Fitch рассказали о последствиях разного пакета санкций против России. По их мнению, новые ограничения будут зависеть от действий российской стороны. Если «вторжения» на Украину не будет, задействуют менее жёсткий вариант мер. США запретят своим инвесторам сделки на вторичном рынке госдолга России, а также введут дополнительные ограничения в отношении высокопоставленных российских чиновников.

Если западные партнёры пойдут по жёсткому сценарию и отключат страну от системы SWIFT, введут санкции против банковского сектора, то это уже нанесёт серьёзный удар, уверены в Fitch.

Госдума направила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Депутаты заявили, что россияне поддерживают эту идею и ради этого готовы потерять в доходах. В беседе с «Секретом фирмы» вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев пояснил, что этот вопрос давно напрашивался и россиянам не стоит опасаться санкций Запада, ведь их введут в любом случае.

15 февраля Госдума приняла постановление об обращении к президенту России. Парламентарии попросили Путина признать независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В ходе голосования большинство голосов набрал проект коммунистов, который предлагал не дожидаться согласования с МИД.

В рамках заседания депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачёв спросил коллег из КПРФ, что будет, если Запад ужесточит санкции против России в результате признания Донбасса. Коммунист Казбек Тайсаев заявил, что россияне, безусловно, поддерживают идею признать народные республики и ради этого готовы «отказаться от 13-й зарплаты» и части объёма своего холодильника. По его словам, более 600 000 человек в Донбассе уже являются гражданами России, поэтому их необходимо защитить согласно конституции.

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев отметил, что депутатам разного уровня следует воздерживаться от таких громких заявлений. Парламентарии и их социальный статус отличаются от положения многих россиян, и им не стоит говорить за людей, что те готовы за что-то потерпеть. Однако вопрос последствий за признание соседних республик Медведев назвал неоднозначным.

«Вопрос не в том, готовы мы потерпеть или не готовы. Это не первые санкции и, видимо, не последние. И каким образом они должны нас напугать и остановить? Санкции будут вне зависимости от того, признаем мы Донбасс или нет. Когда-то Запад требовал от РФ не реагировать на террористов в Дагестане и угрожал санкциями, исключением из "Большой восьмёрки" и Евросоюза. В конечном счёте мы всё равно к этому пришли. Думать, что если мы будем хорошо себя вести, то санкций не будет, — наивно. Это значит не знать российскую историю и не понимать геополитические тенденции», — пояснил депутат «Секрету фирмы».

По мнению Медведева, рассчитывать, что западные партнёры «вдруг нас полюбят» — глупо, а признать ДНР и ЛНР стоило давно. Ни Украина, ни НАТО не осмелились бы на войну с Россией. Война — последний довод, и все её стараются избежать. По словам депутата, «одно дело говорить о войне в интернете, другое — столкнуться с учениями Черноморского флота под боком».

«Мир слишком маленький и слишком взаимосвязан, поэтому санкции не работают в одну сторону. И набор санкций тоже не бесконечный. Можно попытаться отключить Россию от SWIFT. Кому будет хуже? Всем. Можно заставить европейцев не покупать российский газ, но и тут хуже будет не только россиянам, но и европейцам», — добавил он.

В разговоре Медведев отметил, что не стоит опасаться признания ДНР и ЛНР из-за возможных обвинений в эскалации конфликта на границе с Украиной. По его мнению, это «стояние на Угре» должно рано или поздно закончиться, дипломатическим или «иным» путём.

«Эскалация есть и без этого. Война идёт уже восемь лет, всё это время людей убивают в 1000 км от Москвы, в 200 км от Ростова. И мы будем делать вид, что этой войны нет? Бояться, что будет дальнейшая эскалация, имея в анамнезе опыт 90-х, не нужно. Из года в год нам обещают припечатать какими-то "вот теперь точно страшными санкциями". Но из года в год мы видим, что самая большая делегация на Питерском экономическом форуме — американцы. Американцы скупают наши гособлигации, акции наших компаний, поставляют нам оборудование для нефтедобычи. Да, наверное, санкции ударят по нашему общему комфорту. Но на время. Нас всё пугают санкциями, а мы благодаря им стали поставщиком зерна номер один, радикально изменили сельское хозяйство в стране, перенесли производство с соседних территорий», — добавил Медведев.

Британский таблоид The Sun заявил, что, по данным американской разведки, 200 000 российских военных нападут на Украину 16 февраля в 1:00 мск. Атака начнётся с массового воздушного удара, и лишь потом танки пересекут российско-украинскую границу. Собеседник издания предположил, что Москва организует «вторжение» с нескольких точек на южный, восточный и северный фланги Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что заявления западной прессы о якобы «нападении» на Украину фактически стали маниакальным информационным безумием. По словам представителя Кремля, встречать подобные заявления с пониманием невозможно.