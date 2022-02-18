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47 минут назад

Энергоносители из России оградят от санкций

Елена Прошина

Санкции против России, которые готовят США и их союзники, не затронут экспорт энергоносителей из РФ на мировой рынок, пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника Белого дома.

Энергоносители из России оградят от санкций
Фото: ReutersReuters

"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на брифинге в Белом доме.

Также, по словам Сингха, вероятно, отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не будет фигурировать в новом пакете американских санкций.

"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - пояснил Сингх.

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