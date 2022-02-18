Энергоносители из России оградят от санкций

Санкции против России, которые готовят США и их союзники, не затронут экспорт энергоносителей из РФ на мировой рынок, пишет РИА Новости со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на брифинге в Белом доме.
Также, по словам Сингха, вероятно, отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не будет фигурировать в новом пакете американских санкций.
"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - пояснил Сингх.