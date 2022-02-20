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2 часа назад

В Россию завезли тонны долларов и евро

Газета.Ru

Финансовые аналитики указали на рекордный ввоз валюты российскими банками в страну. По их подсчетам, было ввезено валюты на суму $4,97 млрд наличными, сообщают "Известия".

Эксперты считают, это российские кредитные организации боятся западных санкций, которые могут спровоцировать сложности в безналичных расчетах. До этого средний показатель ввоза составлял около $2 млрд.

Вес $4,97 млрд стодолларовых купюр составляет 50 тонн.

Также большее количество наличности в страну ввозилось в конце марта 2020 года на фоне пандемии.

На фоне обострения ситуации на востоке Украины Запад угрожает отключить Россию от международной системы платежей SWIFT и закрыть доступ к средствам Международного валютного фонда.

«Нарыв прорвется»: Путин заявил о неминуемых антироссийских санкциях

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она ранее никогда не сталкивалась. Политик уточнила, что эти "невиданные" санкции будут отличаться по срокам и интенсивности. По ее словам, такие рестрикции в отношении России будут достаточными. Спикер подчеркнула, что "ставки очень высоки" и может быть потеряно очень много жизней в случае недостаточной силы санкций, поскольку речь идет об "опасных и ненужных" боевых действиях, а не о торговых или других нарушениях.

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