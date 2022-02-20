В Россию завезли тонны долларов и евро

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она ранее никогда не сталкивалась. Политик уточнила, что эти "невиданные" санкции будут отличаться по срокам и интенсивности. По ее словам, такие рестрикции в отношении России будут достаточными. Спикер подчеркнула, что "ставки очень высоки" и может быть потеряно очень много жизней в случае недостаточной силы санкций, поскольку речь идет об "опасных и ненужных" боевых действиях, а не о торговых или других нарушениях.