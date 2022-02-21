Запад пригрозил ударить по «самому слабому месту» России

Запад готов ударить по «самому слабому месту» России в случае вторжения на Украину, сообщила в эфире телеканала ARD глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, речь идет о введении новых экономических санкций. Это будет означать, что страна «будет практически отрезана от международных финансовых рынков».
«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России», — сказала фон дер Ляйен.
При этом она отказалась отвечать на вопрос, имела ли она в виду отключение России от системы SWIFT. Однако известно, что экономические ограничения затронут «все производимые товары», которые требуются Москве для модернизации и диверсификации экономики и которые «она не сможет заменить».
Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не войдет в итоговые пакеты антироссийских санкций, подготовку которых завершают США и Евросоюз. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на официальных лиц Вашингтона и Брюсселя. Ограничения планируют ввести против крупных российских банков и «конкретных российских олигархов». Также санкции коснутся экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий.