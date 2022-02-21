Запад пригрозил ударить по «самому слабому месту» России

Запад готов ударить по «самому слабому месту» России в случае вторжения на Украину, сообщила в эфире телеканала ARD глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По её словам, речь идет о введении новых экономических санкций. Это будет означать, что страна «будет практически отрезана от международных финансовых рынков».

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России», — сказала фон дер Ляйен.

При этом она отказалась отвечать на вопрос, имела ли она в виду отключение России от системы SWIFT. Однако известно, что экономические ограничения затронут «все производимые товары», которые требуются Москве для модернизации и диверсификации экономики и которые «она не сможет заменить».