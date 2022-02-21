Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
38 минут назад

Запад пригрозил ударить по «самому слабому месту» России

Елена Прошина

Запад готов ударить по «самому слабому месту» России в случае вторжения на Украину, сообщила в эфире телеканала ARD глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Запад пригрозил ударить по «самому слабому месту» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, речь идет о введении новых экономических санкций. Это будет означать, что страна «будет практически отрезана от международных финансовых рынков».

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России», — сказала фон дер Ляйен.

При этом она отказалась отвечать на вопрос, имела ли она в виду отключение России от системы SWIFT. Однако известно, что экономические ограничения затронут «все производимые товары», которые требуются Москве для модернизации и диверсификации экономики и которые «она не сможет заменить».

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не войдет в итоговые пакеты антироссийских санкций, подготовку которых завершают США и Евросоюз. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на официальных лиц Вашингтона и Брюсселя. Ограничения планируют ввести против крупных российских банков и «конкретных российских олигархов». Также санкции коснутся экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий.

42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители