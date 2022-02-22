Боррель назвал дату принятия первых санкций ЕС против России

Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

По его словам, масштаб санкций будет обсуждаться, но это не будет весь ответ Евросоюза. Он также заметил, что возможный ввод российских войск в Донбасс не является полномасштабным вторжением, однако российские войска уже будут находиться на украинской земле.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Западу не нужны основания для введения ограничительных мер в отношении Москвы. По ее словам, предположения о том, что санкций Запада против России не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, являются иллюзией.