Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
1 час назад

Боррель назвал дату принятия первых санкций ЕС против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, однако это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель назвал дату принятия первых санкций ЕС против России
Фото: ReutersReuters

«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

По его словам, масштаб санкций будет обсуждаться, но это не будет весь ответ Евросоюза. Он также заметил, что возможный ввод российских войск в Донбасс не является полномасштабным вторжением, однако российские войска уже будут находиться на украинской земле.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Западу не нужны основания для введения ограничительных мер в отношении Москвы. По ее словам, предположения о том, что санкций Запада против России не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, являются иллюзией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители