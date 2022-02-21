Молдавии предрекли дефолт

Молдавия рискует столкнуться с дефолтом из-за рекордного объема внешних займов, которые планирует правительство страны для возврата долгов и погашения процентов по взятым ранее кредитам. Об этом сообщил экс-президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.
«Долг правительства стремительно растет, а риски дефолта становятся реальностью для Молдавии», — подчеркнул он.
Экс-президент подверг критике нынешнюю политику власти республики, подчеркнув, что она стремится компенсировать отсутствие стимулирующей экономической политики, роста бюджетных доходов и активизации секторов экономики «беспрецедентными кредитами» на сумму около $962 млн.
«Нам придется платить за это много лет, еще и под большие проценты. Эта власть скоро уйдет, но ее некомпетентность и ошибки, совершенные за последние месяцы, дорого нам обходятся», — указал Додон.
Ранее в феврале сопредседатель оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты», бывший президент Владимир Воронин заявил, что односторонняя ориентация на Запад президента Молдавии Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы повлекла за собой ухудшение отношений с Россией и тяжелые проблемы в экономике.