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30 минут назад

Молдавии предрекли дефолт

Лера Букина

Молдавия рискует столкнуться с дефолтом из-за рекордного объема внешних займов, которые планирует правительство страны для возврата долгов и погашения процентов по взятым ранее кредитам. Об этом сообщил экс-президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Долг правительства стремительно растет, а риски дефолта становятся реальностью для Молдавии», — подчеркнул он.

Экс-президент подверг критике нынешнюю политику власти республики, подчеркнув, что она стремится компенсировать отсутствие стимулирующей экономической политики, роста бюджетных доходов и активизации секторов экономики «беспрецедентными кредитами» на сумму около $962 млн.

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«Нам придется платить за это много лет, еще и под большие проценты. Эта власть скоро уйдет, но ее некомпетентность и ошибки, совершенные за последние месяцы, дорого нам обходятся», — указал Додон.

Ранее в феврале сопредседатель оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты», бывший президент Владимир Воронин заявил, что односторонняя ориентация на Запад президента Молдавии Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы повлекла за собой ухудшение отношений с Россией и тяжелые проблемы в экономике.

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