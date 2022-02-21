Российские банки найдут альтернативные пути, если власти США решат запретить своим финансовым учреждениям обрабатывать их трансакции. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, передает «Лента.ру».

Он отметил, что в экономике переплетаются взаимные интересы тех, кто вводит ограничения, и тех, кто попадает под их удар.

«Наши крупные банки — это колоссальные финансовые империи, которые могут решить практически любой вопрос, который перед ними стоит, а поскольку банки связаны между собой системой корреспондентских счетов, то всегда можно найти цепь корреспондентских счетов, которая позволит выйти одной компании на другую для осуществления платежей и трансакций», — подчеркнул Беляев.

По мнению экономиста, при запрете американским банкам обрабатывать трансакции российских банков им удастся реализовывать свои потребности через неамериканские банки, находящиеся вне юрисдикции США. Также компании, которые находятся под ограничениями, будут иметь возможность создавать дочерние фирмы, которые будут аффилированы с ними, но юридически независимы от санкций, считает Беляев.

20 февраля агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что американская администрация намерена ввести санкции против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американскими гражданами и заморозит их активы на территории США. Ограничения, как отмечается, планируют ввести в случае «нападения» России на Украину. Санкциями хотят нанести ущерб экономике России при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками.