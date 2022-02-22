Хранилища опустели: Европе посоветовали запасаться газом

«Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то я думаю, не очень большие. <...> Мы даже и через Украину обеспечили поставки в объеме даже выше, чем записано в транзитном контракте. Если не будет контрактов с "Газпромом", альтернатива - СПГ, но он всегда дороже. То есть Европа выстрелит себе в ногу», - заметил он.