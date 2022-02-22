Хранилища опустели: Европе посоветовали запасаться газом

Европейским странам уже сейчас следует готовиться к следующей зиме, поскольку газохранилища в странах Европы почти опустели. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
«Кто застрахован от другого такого кризиса? Уже сегодня нужно готовиться к следующей зиме. Мы видим, что газохранилища пусты, запасы на некоторых из них использованы на 97%, потому что пытаются потребить газ, который закачивали еще по низкой цене», - подчеркнул он.
Шульгинов отметил, что альтернативой российскому газу в Европе может стать только «погодозависимая генерация ВИЭ и уголь». В этой связи, как указал он, странам ЕС нужно подходить к вопросу разумно. Шульгинов также считает маловероятным то, что СПГ станет альтернативой трубопроводному газу.
«Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то я думаю, не очень большие. <...> Мы даже и через Украину обеспечили поставки в объеме даже выше, чем записано в транзитном контракте. Если не будет контрактов с "Газпромом", альтернатива - СПГ, но он всегда дороже. То есть Европа выстрелит себе в ногу», - заметил он.
Он также заявил об отсутствии конкуренции на рынке между СПГ и трубопроводным газом в стране.
Сегодня, 22 февраля, стоимость газа в Европе в ходе торгов во вторник повысилась более чем на 10%. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до почти $935 за 1 тысячу куб. м, или €80 за МВт•ч.