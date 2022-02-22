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11 минут назад

Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Лера Букина

Белый дом распространил текст указа, в котором говорится о введении президентом США санкций против Донецкой и Луганской народных республик, передает «Московский комсомолец».

Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР
Фото: ReutersReuters

В документе также указано, что действия Кремля нарушают Минские соглашения и подрывают территориальную целостность Украины. Отмечается, что эти ограничения не имеют отношения к тем «жестким экономическим мерам» против Москвы, которые Вашингтон ранее обсуждал с союзниками.

Американский лидер Джозеф Байден запретил новые инвестиции в Донбассе со стороны физических и юридических лиц США. Теперь на американскую территорию запрещено ввозить «прямо или косвенно» товары, технологии или услуги из ДНР и ЛНР, а также поставлять в них американскую продукцию.

Также сообщается, что Белый дом оставил за собой право вводить рестрикции в отношении лиц, ведущих деятельность в республиках и лиц, руководящих организациями, которые работают в регионе. Их американские активы заморозят, а гражданам и компания США будет запрещено с ними работать.

Также сообщается, что власти США стремятся лишить Россию возможности извлекать выгоду из «вопиющих нарушений международного права».

«Соединенные Штаты, не колеблясь, используют свои полномочия для борьбы с теми, кто поддерживает усилия по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Эти полномочия дают возможность налагать аналогичные ограничения на любые другие регионы Украины по мере необходимости», - говорится в тексте заявления.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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