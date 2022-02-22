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1 час назад

Россию потребовали исключить из европейской экономики

Лера Букина

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) обратилась к ЕС с призывом срочно ввести санкции против России, «чтобы исключить ее из европейской экономики». Это следует из распространенного заявления политической группы, передает РИА Новости.

«ЕНП самым решительным образом осуждает атаку России против Украины, которая является грубым нарушением международного права… Призываем президента (России - ред.) Владимира Путина немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия… Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики», - говорится в документе.

Во вторник, 22 февраля, в Париже состоится экстренная неформальная встреча глав МИД Евросоюза, на которой должны принять первую часть санкций союза против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. ДНР и ЛНР сообщили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также глава государства подписал документы о дружбе с ДНР и ЛНР при участии Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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