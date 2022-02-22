В SWIFT высказались о санкциях против России

В SWIFT внимательно следят за ситуацией по поводу возможных санкций против России, однако там же сообщили об отсутствии полномочий по принятию решений. Об этом пишет «Прайм».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в случае ее отключения от SWIFT может перейти на отечественный аналог или другие системы передачи информации. По его словам, в последнее время страны Запада начали понимать, что в случае отключения России от международной системы пострадает не только РФ, но и они сами.

Систему передачи финансовых сообщений ЦБ создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. С конца 2021 года Запад обсуждает жесткие санкции в отношении России в случае вторжения российских войск на территорию Украины. Одна из мер предполагает отключение России от SWIFT.