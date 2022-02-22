В SWIFT высказались о санкциях против России

В SWIFT внимательно следят за ситуацией по поводу возможных санкций против России, однако там же сообщили об отсутствии полномочий по принятию решений. Об этом пишет «Прайм».
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в случае ее отключения от SWIFT может перейти на отечественный аналог или другие системы передачи информации. По его словам, в последнее время страны Запада начали понимать, что в случае отключения России от международной системы пострадает не только РФ, но и они сами.
Систему передачи финансовых сообщений ЦБ создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. С конца 2021 года Запад обсуждает жесткие санкции в отношении России в случае вторжения российских войск на территорию Украины. Одна из мер предполагает отключение России от SWIFT.
В январе немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на правительственные источники, сообщила, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этой меры, как подчеркнуло издание, в рамках новых санкций готовят крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков. Газета также отметила, что исключение России из системы SWIFT в краткосрочной перспективе повлекло бы за собой дестабилизацию финансовых рынков, а в долгосрочной — привело бы к образованию альтернативной платежной структуры, в которой Запад уже не сможет занимать доминирующее положение.