ЕС допустил запрет на торговлю российскими гособлигациями

Евросоюз рассматривает запрет на торговлю гособлигациями РФ в качестве одной из санкционных мер в отношении России. Об этом со ссылкой на представителя сообщает Reuters, передает ТАСС.

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Агентство Bloomberg отмечает, что под удар санкций могут попасть более 350 россиян, включая депутатов Госдумы и российских военачальников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение точечных европейских санкций против России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Макрон призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также применить точечные европейские санкции. Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Решение было принято после внеочередного заседания Совета безопасности.