ЕС допустил запрет на торговлю российскими гособлигациями

Евросоюз рассматривает запрет на торговлю гособлигациями РФ в качестве одной из санкционных мер в отношении России. Об этом со ссылкой на представителя сообщает Reuters, передает ТАСС.
Агентство Bloomberg отмечает, что под удар санкций могут попасть более 350 россиян, включая депутатов Госдумы и российских военачальников.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение точечных европейских санкций против России в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Макрон призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также применить точечные европейские санкции. Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Решение было принято после внеочередного заседания Совета безопасности.
Также министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что первый пакет санкций ЕС против России может быть готов уже на этой неделе. Он напомнил, что 22 февраля в Париже состоится внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором министры иностранных дел обсудят санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Ринкевичс подчеркнул, что «Латвия будет выступать за максимально решительный ответ ЕС» и требовать поддержки для Украины.