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52 минуты назад

Сертификация «Северного потока – 2» остановлена

Елена Прошина

Процесс сертификации «Северный поток – 2» будет приостановлен. Это связано с передачей немецкой стороне всех необходимых документов. Об этом заявили в регуляторе Германии.

Сертификация «Северного потока – 2» остановлена
Фото: ReutersReuters

«Не могу сообщить вам новых данных по процессу сертификации. Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить комплектность документов дочерней компании. В настоящее время мы не можем предсказать, когда процедура может быть возобновлена», — цитируют регулятор «Известия».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности завершения проекта российского газопровода «Северный поток-2». Он подчеркнул, что дело будет доведено до конца.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отметил, что европейские партнеры «Газпрома» могут подать в суд, если газопровод не будет запущен. По его словам, вопрос обеспечения потребителей газом не должен политизироваться.

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