Сертификация «Северного потока – 2» остановлена

«Не могу сообщить вам новых данных по процессу сертификации. Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить комплектность документов дочерней компании. В настоящее время мы не можем предсказать, когда процедура может быть возобновлена», — цитируют регулятор «Известия».