В случае, если ситуация вокруг Украины обострится и приведет к санкциям в отношении российского нефтяного экспорта, стоимость нефти может «значительно превысить $100 за баррель». Об этом заявил ТАСС директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Такое развитие событие могло бы «спровоцировать энергетический кризис» в мире, считает эксперт.

«Доля России на мировом рынке нефти — более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного — даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана», — отметил он.

Если реализуется «спокойный сценарий», который предполагает «отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовой сектор, замораживание конфликта», сырье может подорожать $15 за баррель, подчеркнул Маринченко. При нормализации ситуации это геополитическая премия вскоре сойдет на нет, полагает он.