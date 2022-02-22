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2 часа назад

Fitch: «Долю России на нефтяном рынке заменить нечем»

Лера Букина

В случае, если ситуация вокруг Украины обострится и приведет к санкциям в отношении российского нефтяного экспорта, стоимость нефти может «значительно превысить $100 за баррель». Об этом заявил ТАСС директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Такое развитие событие могло бы «спровоцировать энергетический кризис» в мире, считает эксперт.

«Доля России на мировом рынке нефти — более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного — даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана», — отметил он.

Если реализуется «спокойный сценарий», который предполагает «отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовой сектор, замораживание конфликта», сырье может подорожать $15 за баррель, подчеркнул Маринченко. При нормализации ситуации это геополитическая премия вскоре сойдет на нет, полагает он.

Цена на нефть превысила $97 впервые с 2014 года

На фоне роста геополитической напряженности и решения Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2014 года поднялась выше $99 за баррель. На пике во вторник, 22 февраля, она торговалась по $99,5 за баррель, поднимаясь на 3,75% к стоимости закрытия прошлой торговой сессии. В общей сложности с начала года нефть подорожала на 20%, а за последние 12 месяцев — почти на 50%.

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