Великобритания введет санкции против Тимченко и Ротенбергов

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Об этом в парламенте сообщил премьер-министр Борис Джонсон, передает РИА Новости.

По его словам, Европе необходимо готовиться к полномасштабному военному наступлению России на Украину. Джонсон отметил, что при худшем развитии событий европейская страна с населением 44 млн человек станет мишенью агрессии, начатой безо всякой обоснованности. Премьер обратился ко всем с призывом найти мирный выход из сложившегося кризиса.