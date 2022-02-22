Великобритания введет санкции против Тимченко и Ротенбергов

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Об этом в парламенте сообщил премьер-министр Борис Джонсон, передает РИА Новости.
По его словам, Европе необходимо готовиться к полномасштабному военному наступлению России на Украину. Джонсон отметил, что при худшем развитии событий европейская страна с населением 44 млн человек станет мишенью агрессии, начатой безо всякой обоснованности. Премьер обратился ко всем с призывом найти мирный выход из сложившегося кризиса.
Президент России Владимир Путин накануне, 21 февраля, после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и сообщил о необходимости принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Им был подписан соответствующий указ. Вслед за этим президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях. Некоторые иностранные государства, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также сообщили о планах ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.