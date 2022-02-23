В США допустили отключение России от SWIFT

США допускают возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

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По его словам, SWIFT не входит в первую часть пакета санкций.

«Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия», — сказал чиновник.

Ранее Верховная Рада призвала немедленно отозвать признание ДНР и ЛНР. Украинские депутаты попросили мировое сообщество не признавать независимость республик Донбасса и ввести против Москвы новые санкции, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.