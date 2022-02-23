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29 минут назад

В США пообещали, что «Северный поток – 2» запущен не будет

Елена Прошина

Российский проект «Северный поток – 2» запущен не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга, который выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященному введению Вашингтоном новых санкций в отношении России.

В США пообещали, что «Северный поток – 2» запущен не будет
Фото: ТАССТАСС

По его словам, вложенные в проект $11 млрд ушли впустую.

«Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток - 2" не будет работать. Это $11 млрд, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — сказал он.

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Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил сомнение в скором запуске в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По его словам, на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании республик Донбасса о перспективах в этом вопросе говорить пока рано.

«Мы сейчас очень далеко от этого [запуска]... Сейчас никто не может сделать прогноз», — заявил канцлер.

Сертификация трубопровода была приостановлена 11 февраля по распоряжению Шольца.

Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре сообщил, что Берлин всегда искал предлог для остановки российского проекта, хотя его заморозка выглядит очень глупо с геополитической точки зрения.

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