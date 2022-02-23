Канада вводит первый раунд экономических санкций против России в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо. Его коллега из Австралии Скотт Моррисон также объявил о санкциях.

Трюдо заявил, что Оттава «запретит канадцам любые финансовые взаимодействия» с ДНР и ЛНР, «операции с покупкой российского госдолга». Канада вводит «санкции против членов российского парламента, которые голосовали» за признание независимости республик, и против госбанков России, передает РИА «Новости».

Премьер сообщил, что «разрешает развертывание до 460 военных ВС Канады для проведения операции», которая «включает в себя отправку дополнительных сил в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и патрульного самолета береговой авиации».

Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал смешным решение канадских властей внести всех российских депутатов в черный список: «Это какая-то новелла в контексте международной политики, реализуемой канадской либеральной демократией». По его словам, «все остальные санкции были предсказуемы» и «не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе», заявил Степанов.

Премьер-министр Австралии заявил, что «Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями». Кроме того, «санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью», передает ТАСС.

Премьер заявил, что его страна «немедленно начнет вводить санкции в отношении физических лиц», «запрет на въезд и финансовые операции коснется восьми членов Совета безопасности» России. Указывается, что «список тех, в отношении кого будут объявлены дополнительные санкции, продолжат расширять», под санкциями окажется «широкий круг лиц и организаций, имеющих стратегическое и экономическое значение для России».

Кроме того, санкции будут введены также в отношении всех предприятий и организаций ЛНР и ДНР, работающих в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникации. Коснутся они и всех предприятий нефтегазодобывающей отрасли республик.