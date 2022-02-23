Немецкий бизнес выступил против отключения России от SWIFT

Отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT стало бы радикальным шагом. На это указал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает РИА Новости.

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По его словам, организация, объединяющая немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, выступает против такого шага. «Германская внешняя торговля должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии, и поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться. Надеемся, что до этого не дойдет», — резюмировал он.

Ранее неназванный представитель американской администрации США рассказал, что Белый дом допускает возможность отключения России от SWIFT. По его словам, такая мера не входит в первую часть пакета санкций. «Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия», — сказал чиновник.