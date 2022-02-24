Курс доллара поднялся до 84 рублей

Курс доллара в ходе утренней сессии Московской биржи, стартовавшей в 7:00, вырос на 6,55% — до 84,07 рублей. Это минимум с января 2016 года. Евро поднялся в моменте выше 95,1 рублей, сообщает РБК.

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По информации издания, российская валюта падает в связи с заявлением президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер сделал соответствующее заявление утром 24 февраля.

По его словам, цель предстоящей военной операции — защитить людей, которые подвергаются геноциду и издевательствам со стороны властей Украины на протяжении восьми лет.

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Путин.