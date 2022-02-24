Курс доллара поднялся до 84 рублей

Курс доллара в ходе утренней сессии Московской биржи, стартовавшей в 7:00, вырос на 6,55% — до 84,07 рублей. Это минимум с января 2016 года. Евро поднялся в моменте выше 95,1 рублей, сообщает РБК.
По информации издания, российская валюта падает в связи с заявлением президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер сделал соответствующее заявление утром 24 февраля.
По его словам, цель предстоящей военной операции — защитить людей, которые подвергаются геноциду и издевательствам со стороны властей Украины на протяжении восьми лет.
«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Путин.
Он добавил, что Россия «предаст суду» тех, кто совершил против мирного гражданского населения в Донбассе «многочисленные кровавые преступления».