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1 час назад

ЦБ решил начать интервенции на валютном рынке

Лера Букина

Центробанк решил начать интервенции на валютном рынке для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ решил начать интервенции на валютном рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Банк России намерен расширить ломбардный список и провести в четверг, 24 февраля, операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

В ЦБ отметили, что у регулятора есть четкие планы действия для любого сценария развития событий.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — отмечается в сообщении

Сегодня, 24 февраля, курс евро в моменте достиг 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. По состоянию на 10:05 мск курс евро опустился до 95,24 рубля. Курс доллара составил 84,07 рубля (+2,91%).Российский рынок акций на старте основной сессии упал на 11,42%, индекс Московской биржи опустился ниже 2750 пунктов. Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа приостановили торги.

Цена газа в Европе поднимается на 35%

Ранее президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации с целью защиты мирного населения Донбасса.

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