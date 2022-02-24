ЕК предложит санкции против стратегических секторов российской экономики

Еврокомиссия намерена предложить на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против российской стороны. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
«С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку», — подчеркнула она.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны России, в свою очередь, заявили, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. Там заверили, что мирному населению ничего не несет угрозы.
23 февраля сообщалось, что Евросоюз официально одобрил санкции в отношении России в ответ на признание президентом Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР.