Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года. Это следует из данных данные торгов.

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По состоянию на 11:29 мск индекс достиг 1 754, 17 пункта. Так, падение составило 43,13%.

Сегодня, 24 февраля, курс евро в моменте достиг 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года.

Такая динамика на фондовом рынке обусловлена высокими геополитическими и санкционными рисками после признания Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции на Донбассе.

Ранее Центробанк сообщил о намерении начать интервенции на валютном рынке для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.