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51 минуту назад

Германия решила отказаться от российских газа и угля

Елена Прошина

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет покупать газ и уголь в других странах и откажется от российских энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», — сказал Роберт Хабек.

По его словам, запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В ходе торгов 24 февраля биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 40 процентов. Топливо подорожало до максимума с декабря 2021 года, - $1400 за тысячу кубометров. Резкий рост цен зафиксировали после выступления Владимира Путина утром 24 февраля. Президент России заявил, что принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины.

В ФРГ сообщили об отмене запуска «Северного потока — 2»

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что безопасность энергоснабжения обеспечена вне зависимости от решения по «Северному потоку-2», сертификация которого приостановлена.

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