Британия начала переговоры об отключении России от SWIFT

Британия работает с союзниками над отключением России от SWIFT, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

«Великобритания работает с союзниками, чтобы исключить Россию из финансовой системы SWIFT», – приводит текст сообщения РИА «Новости»

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В четверг британский премьер Борис Джонсон не исключил отключения России от SWIFT. При этом он указал, что SWIFT «чрезвычайно важен». Джонсон напомнил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и указал, что эта тема поднималась среди участников НАТО.

В четверг президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «жесткие» санкции в отношении России, потребовав отключить Россию от системы SWIFT.

Напомним, в январе президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом. В администрации США не исключили возможности отключения российских банков от SWIFT. В том же месяце стало известно, что правительство Британии рассматривает возможность отключения РФ от международной системы SWIFT.

Кроме того, в январе вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения России от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. При этом будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.

В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.

Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.

Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.

В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.