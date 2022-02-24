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39 минут назад

Президент Чехии призвал отключить РФ от SWIFT

Лера Букина

Чешский президент Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT. Заявление было сделано в четверг, 24 февраля, в ходе телеобращения к согражданам, передает ТАСС.

Президент Чехии призвал отключить РФ от SWIFT
Фото: ReutersReuters

Также ранее министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении поддержали Украину и обвинили Россию в грубом нарушении международного права и всех международных норм. Министры выступают за то, чтобы «максимально резко осудить это всем международным сообществом, ввести в отношении России максимально жесткие санкции, в том числе исключить Россию из системы SWIFT, политически изолировать Россию и выразить твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности независимой Украины».

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Украина ввела военное положение на всей территории страны. Оно предполагает особый режим, который вводится в случае угрозы нацбезопасности, территориальной целостности и так далее. Речь идет о целом ряде ограничений. Органы государственной и местной власти, военное командование наделяются дополнительными полномочиями. Могут быть ограничены многие права и свободы граждан.

В США допустили отключение России от SWIFT

Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики - ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, - Михаэль Хармс заявил, что отключение РФ от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом. Он подчеркнул, что немецкий бизнес делает все, чтобы до этого не дошло.

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