Песков оценил ситуацию на фондовом рынке

Реакция в финансовой сфере на военную операцию РФ была ожидаемой, она нормализуется, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что для этого приняты все необходимые меры, передает «Прайм».
«Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер», — подчеркнул он.
Сегодня, 24 февраля, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года. По состоянию на 11:29 мск индекс достиг 1 754, 17 пункта. Так, падение составило 43,13%. Сегодня, 24 февраля, курс евро в моменте достиг 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. Мосбиржа и Санкт-Петербургская биржа приостановили торги.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».