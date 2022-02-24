Песков оценил ситуацию на фондовом рынке

«Эмоциональная реакция рынков и эмоциональная реакция в финансовой сфере, она прогнозировалась. И для того, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности и так далее, поэтому да, это неизбежно эмоциональная реакция, но в то же время она несомненно выровняется и примет более спокойный, осознанный характер», — подчеркнул он.