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1 час назад

Страны ЕС обсуждают возможность отключения России от SWIFT

Елена Прошина

Страны Евросоюза обсуждают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за начала РФ военной спецоперации по демилитаризации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Страны ЕС обсуждают возможность отключения России от SWIFT
Фото: SWIFTSWIFT

По данным телеканала, страны союза разделились во мнениях по этому вопросу. Так Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили за отключение России от SWIFT, а Германия, Италия, Венгрия и Кипр — против.

Источник в ЕС рассказал CNN, что в настоящее время дискуссии на эту тему «продолжаются». При этом собеседник считает, что экономические интересы выиграют спор, и Брюссель не станет отрезать Россию от SWIFT.

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