Страны ЕС обсуждают возможность отключения России от SWIFT

Страны Евросоюза обсуждают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за начала РФ военной спецоперации по демилитаризации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Фото: SWIFT SWIFT

По данным телеканала, страны союза разделились во мнениях по этому вопросу. Так Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили за отключение России от SWIFT, а Германия, Италия, Венгрия и Кипр — против.