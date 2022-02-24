Страны ЕС обсуждают возможность отключения России от SWIFT

Страны Евросоюза обсуждают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за начала РФ военной спецоперации по демилитаризации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
По данным телеканала, страны союза разделились во мнениях по этому вопросу. Так Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили за отключение России от SWIFT, а Германия, Италия, Венгрия и Кипр — против.
Источник в ЕС рассказал CNN, что в настоящее время дискуссии на эту тему «продолжаются». При этом собеседник считает, что экономические интересы выиграют спор, и Брюссель не станет отрезать Россию от SWIFT.