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25 минут назад

Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа

Lenta.ru

Санкции в отношении России будут включать в себя отказ от российских нефти и газа, анонсировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его заявления цитирует ТАСС.

Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа
Фото: ReutersReuters

Помимо этого, как сообщил Джонсон, Великобритания запретит компаниям из России торговать в долларах и фунтах.

Также, по его словам, Лондон не исключает отключения России от платежной системы SWIFT, однако требует единства среди союзников. В Евросоюзе подобная мера тоже обсуждается, однако, по данным СМИ, государства не пришли к общей позиции по вопросу.

Еще одна мера, названная Джонсоном, — запрет экспорта высокотехнологической продукции в Россию, в том числе в сфере телекоммуникации и авиакосмической промышленности.

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