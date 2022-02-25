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1 час назад

На Украине запретили банковские операции в рублях

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Национальный банк Украины (НБУ) запретил коммерческим банкам проводить любые валютные операции с российскими и белорусскими рублями. Также НБУ ввёл запрет на выполнение обязательств перед юридическими и физическими лицами, которые находятся на территории России или Белоруссии. Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что регулятор перешёл на чрезвычайный режим работы.

На Украине запретили банковские операции в рублях
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили в пресс-службе банка, правление НБУ уже внесло изменения в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».

24 февраля украинский банковский регулятор перешёл на чрезвычайный режим работы. Также центральный банк страны ввёл ограничительные меры из-за начала военной операции российских войск на Украине.

По словам Шевченко, под запретом оказались операции по счетам резидентов России. НБУ также ввёл мораторий на трансграничные валютные платежи (кроме выполнения задач правительства) и запретил банкам выдавать наличные в валюте.

Шевченко добавил, что работа валютного рынка приостановлена, за исключением операций по продаже иностранной валюты.

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