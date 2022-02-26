Bloomberg: США и ЕС вернулись к идее отключения России от SWIFT

США снова рассматривают возможность отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT из-за "военной операции" на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: SWIFT SWIFT

Источники заявили, что идее ранее сопротивлялись в ЕС, но теперь там подобный шаг якобы одобряют.

Источник Bloomberg утверждает, что администрация Байдена обсуждает вопрос о SWIFT с Федеральной резервной системой (ФРС), выполняющей роль надзорного органа по системе. Другой источник заявил о начале переговоров с Еврокомиссией. Однако окончательного решения пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Италия готова поддержать отключение России от SWIFT.