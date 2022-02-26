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26 февраля

СМИ: ФРГ поддержала ограничение работы SWIFT в России

ТАСС

Власти Германии высказались за "целенаправленное и функциональное" ограничение работы SWIFT в рамках антироссийских санкций, но не за полное отключение РФ от международной межбанковской системы. Об этом сообщил в субботу телеканал n-tv со ссылкой на МИД и Минэкономики ФРГ.

СМИ: ФРГ поддержала ограничение работы SWIFT в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам представителей ведомств, сейчас "ведется усиленная" работа над возможным ограничением работы таким образом, чтобы оно "касалось тех, кого нужно".

Ранее СМИ называли Германию одной из последних стран, которые выступали против отключения РФ от SWIFT.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя администрации США проинформировал, что американские и европейские чиновники продолжают рассматривать различные варианты, включая новые санкции против отдельных российских банков и организаций, вместо отключения от SWIFT.

В РФ рассказали о действиях в случае отключения страны от SWIFT

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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