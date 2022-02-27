Запад захотел сохранить в SWIFT оплату российских энергоносителей

Стало известно о намерении западных стран защитить энергетический рынок при отключении российских банков от системы SWIFT, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя администрации США.
«На протяжении выходных мы работали со SWIFT, чтобы понять, есть ли у них возможность определить тип продукта», – сообщил чиновник.
По его словам, власти пытались выяснить, «есть ли там маркировка, которая указывает на то, что платеж проводится за энергоносители». «Если да», то «эти платежи освободят» от ограничительных мер.
Также, по словам чиновника, рассматривается вопрос «по-умному подойти к отбору институтов для «десвифтизации», так как известно, «через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков».
Рассматривается вариант «просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят».
Напомним, все банки России, которые уже находятся под ограничениями западных стран, будут исключены из системы SWIFT. Таковы результаты переговоров лидеров США, Франции, Германии, Канады, Италии, Британии, и Европейской комиссии.
«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина Германии.