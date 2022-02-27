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23 часа назад

Раскрыты преимущества выхода России из SWIFT

Майк Габриелян

Выход России из международной межбанковской системы SWIFT не будет угрожать расчетам внутри страны. Он стимулирует распространение рубля как международной валюты.

Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА «Новости».

«Одновременно выход России из SWIFT снижает возможности деструктивного контроля со стороны Запада наших расчетных операций», - сказал политик.

Страны ЕС накануне обсудили отключение России от SWIFT. Кабмин ФРГ объявил, что все российские банки, попавшие под санкции стран НАТО, будут исключены из этой платежной системы.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут действовать российские банки при отключении от SWIFT.

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